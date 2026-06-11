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Biasin: “Jones, la reale distanza col Liverpool. L’Inter ha preso informazioni anche per…”
Nell'ultima puntata di "E' sempre Derby", in onda su QSVS, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sull'affare Curtis Jones, grande obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Ecco le sue parole:
"Jones piace tantissimo all'Inter, è un pallino da tempo. A gennaio si era palesata l'ipotesi di portarlo a Milano, ma il Liverpool ha frenato. E, nonostante la scadenza nel 2027, la valutazione fatta è di 30 milioni, a cui l'Inter non vuole arrivare, pur ritendendo il giocatore valido".
"L'Inter pensava a 20, difficile che con una distanza di 10 milioni si riesca a trovare un accordo, ma non si sa mai. Nel frattempo, i nerazzurri hanno chiesto informazioni per Atta, che potrebbe essere l'alternativa".
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