Nell'ultima puntata di "E' sempre Derby", in onda su QSVS, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sull'affare Curtis Jones

Nell'ultima puntata di "E' sempre Derby", in onda su QSVS, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sull'affare Curtis Jones, grande obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Ecco le sue parole:

"Jones piace tantissimo all'Inter, è un pallino da tempo. A gennaio si era palesata l'ipotesi di portarlo a Milano, ma il Liverpool ha frenato. E, nonostante la scadenza nel 2027, la valutazione fatta è di 30 milioni, a cui l'Inter non vuole arrivare, pur ritendendo il giocatore valido".