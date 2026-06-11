FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Jones, la reale distanza col Liverpool. L’Inter ha preso informazioni anche per…”

calciomercato

Biasin: “Jones, la reale distanza col Liverpool. L’Inter ha preso informazioni anche per…”

Biasin: “Jones, la reale distanza col Liverpool. L’Inter ha preso informazioni anche per…” - immagine 1
Nell'ultima puntata di "E' sempre Derby", in onda su QSVS, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sull'affare Curtis Jones
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nell'ultima puntata di "E' sempre Derby", in onda su QSVS, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sull'affare Curtis Jones, grande obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Ecco le sue parole:

Biasin: “Jones, la reale distanza col Liverpool. L’Inter ha preso informazioni anche per…”- immagine 2
Getty Images

"Jones piace tantissimo all'Inter, è un pallino da tempo. A gennaio si era palesata l'ipotesi di portarlo a Milano, ma il Liverpool ha frenato. E, nonostante la scadenza nel 2027, la valutazione fatta è di 30 milioni, a cui l'Inter non vuole arrivare, pur ritendendo il giocatore valido".

Biasin: “Jones, la reale distanza col Liverpool. L’Inter ha preso informazioni anche per…”- immagine 3
Getty

"L'Inter pensava a 20, difficile che con una distanza di 10 milioni si riesca a trovare un accordo, ma non si sa mai. Nel frattempo, i nerazzurri hanno chiesto informazioni per Atta, che potrebbe essere l'alternativa".

Leggi anche
Inter, nessuna sorpresa: definito il riscatto di Marello dall’Udinese
Frattesi, si accende il mercato: l’ipotesi più probabile e la quota per convincere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA