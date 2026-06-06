E' da tempo che si parla di un colpo mediatico che la proprietà dell'Inter, Oaktree, vuole piazzare per dare ancor più spinta agli obiettivi

Marco Macca Redattore 6 giugno - 20:30

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E' da tempo che si parla di un colpo mediatico che la proprietà dell'Inter, Oaktree, vuole piazzare per dare ancor più spinta agli obiettivi del club nerazzurro. Il nome, ora, è quello di Marco Palestra, ma in in passato ci sono stati anche altri profili valutati. Secondo il Corriere dello Sport, si è parlato anche di Nico Williams in casa nerazzurra:

"Già, me come deve avvenire? È di questo che si sta dibattendo nelle stanze di viale Liberazione. Con diretto coinvolgimento di Oaktree, peraltro. Già perché è dalla proprietà che deve arrivare il via libera definitivo per alzare la posta. Palestra sarebbe il primo grande colpo del fondo americano, da quando ha assunto il controllo del club nerazzurro".

"Ed è una mossa che la stessa Oaktree accarezza da diverso tempo. La scorsa estate, erano andati a vuoto gli assalti a Lookman e Koné. Ma, ad un certo punto, proprio su input della proprietà era pure circolato il nome di Nico Willimas, come esempio di colpo grosso, di impatto tecnico ed economico. Evidentemente, ad oggi, Palestra non è paragonabile allo spagnolo. Ma ha tutte le potenzialità per diventare qualcosa di simile. E, con i suoi 21 anni di età, sarebbe un punto di forza per almeno un paio di lustri".

(Fonte: Corriere dello Sport)