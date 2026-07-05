"Al momento non si vede all’orizzonte un profilo con quelle caratteristiche: Anan Khalaili oggi è una scommessa, Trevoh Chalobah di certo non può scaldare e Curtis Jones - un pallino di Chivu (che meriterebbe per quanto fatto di ottenere almeno uno tra i rinforzi richiesti) - al Liverpool era un utilissimo dodicesimo ma, di certo, il suo arrivo non manderà in tilt Malpensa".

"Il meglio Oaktree finora lo ha fatto preservando tutti i big e questo - come dimostra il double conquistato nell’ultima stagione - è un merito indubbio. Che gli ingranaggi del fondo californiano non si sposino con i tempi del mercato è indubbio ma l’Inter può ancora permettersi di vivere di rendita e l’ormai prossimo rinnovo di Pio Esposito è un altro merito che va ascritto alla programmazione societaria".