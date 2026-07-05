FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter TS: “Oaktree, ingranaggi non si sposano col mercato. Khalaili scommessa, Chalobah e Jones…”

calciomercato

TS: “Oaktree, ingranaggi non si sposano col mercato. Khalaili scommessa, Chalobah e Jones…”

TS: “Oaktree, ingranaggi non si sposano col mercato. Khalaili scommessa, Chalobah e Jones…” - immagine 1
li ingranaggi di Oaktree non si sposano con i tempi odierni del mercato. Lo scrive oggi in edicola Tuttosport
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gli ingranaggi di Oaktree non si sposano con i tempi odierni del mercato. Lo scrive oggi in edicola Tuttosport, che discutendo dell'operato della proprietà dell'Inter riferisce:

TS: “Oaktree, ingranaggi non si sposano col mercato. Khalaili scommessa, Chalobah e Jones…”- immagine 2

"Al momento non si vede all’orizzonte un profilo con quelle caratteristiche: Anan Khalaili oggi è una scommessa, Trevoh Chalobah di certo non può scaldare e Curtis Jones - un pallino di Chivu (che meriterebbe per quanto fatto di ottenere almeno uno tra i rinforzi richiesti) - al Liverpool era un utilissimo dodicesimo ma, di certo, il suo arrivo non manderà in tilt Malpensa".

TS: “Oaktree, ingranaggi non si sposano col mercato. Khalaili scommessa, Chalobah e Jones…”- immagine 3

"Il meglio Oaktree finora lo ha fatto preservando tutti i big e questo - come dimostra il double conquistato nell’ultima stagione - è un merito indubbio. Che gli ingranaggi del fondo californiano non si sposino con i tempi del mercato è indubbio ma l’Inter può ancora permettersi di vivere di rendita e l’ormai prossimo rinnovo di Pio Esposito è un altro merito che va ascritto alla programmazione societaria".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi anche
Libero – Mercato, Inter bloccata dai paletti di Oaktree. Difficoltà con Khalaili: agente...
Como, pronto rilancio a 35mln per Chalobah. L’Inter dovrà decidere se pareggiare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA