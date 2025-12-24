Vice Dumfries, Inter scarta un nome. “E per l’estate occhio a…”

Ovviamente il tema è il sostituto di Dumfries e ci sono già diversi profili che piacciono: "L'idea per sostituirlo è Palestra che è in prestito al Cagliari ma è di proprietà dell’Atalanta che lo valuta una quarantina di milioni. Troppi per i nerazzurri da spendere sul mercato di gennaio, l’alternativa è andare a bussare alla porta della Fiorentina e prelevare Dodò, oppure, a quella del Verona per Belghali. C’è anche l’idea Bellanova, mentre Norton-Cuffy non convince", si legge sul quotidiano.