"L'Inter prima in classifica ma eliminata dalla Supercoppa deve puntellare la rosa sulla fascia destra per restare competitiva". Apre così l'articolo del Messaggero sulle probabili mosse dell'Inter sul mercato di gennaio ormai alle porte.
Vice Dumfries, Inter scarta un nome. “E per l’estate occhio a…”
Ovviamente il tema è il sostituto di Dumfries e ci sono già diversi profili che piacciono: "L'idea per sostituirlo è Palestra che è in prestito al Cagliari ma è di proprietà dell’Atalanta che lo valuta una quarantina di milioni. Troppi per i nerazzurri da spendere sul mercato di gennaio, l’alternativa è andare a bussare alla porta della Fiorentina e prelevare Dodò, oppure, a quella del Verona per Belghali. C’è anche l’idea Bellanova, mentre Norton-Cuffy non convince", si legge sul quotidiano.
"Chivu ha bisogno di un rinforzo perché Henrique, Augusto e Diouf, utilizzati al suo posto non hanno le stesse caratteristiche tecniche dell’esterno. Se l’operazione Palestra non dovesse andare in porto nelle prossime settimane, la trattativa potrebbe riaccendersi in estate", assicura il Messaggero che poi chiosa su Frattesi:
"Se dovesse concretizzarsi il rinforzo in difesa, Chivu potrebbe lasciare partire Frattesi verso Torino. Spalletti lo ha chiesto perché gli manca un centrocampista box to box".
