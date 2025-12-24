FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Vice Dumfries, Inter scarta un nome. “E per l’estate occhio a…”

calciomercato

Vice Dumfries, Inter scarta un nome. “E per l’estate occhio a…”

Vice Dumfries, Inter scarta un nome. “E per l’estate occhio a…” - immagine 1
Tanti i nomi cerchiati dall'Inter per la fascia ma uno può essere già escludo perché non convince: i dettagli
Matteo Pifferi Redattore 

"L'Inter prima in classifica ma eliminata dalla Supercoppa deve puntellare la rosa sulla fascia destra per restare competitiva". Apre così l'articolo del Messaggero sulle probabili mosse dell'Inter sul mercato di gennaio ormai alle porte.

Vice Dumfries, Inter scarta un nome. “E per l’estate occhio a…”- immagine 2
Getty Images

Ovviamente il tema è il sostituto di Dumfries e ci sono già diversi profili che piacciono: "L'idea per sostituirlo è Palestra che è in prestito al Cagliari ma è di proprietà dell’Atalanta che lo valuta una quarantina di milioni. Troppi per i nerazzurri da spendere sul mercato di gennaio, l’alternativa è andare a bussare alla porta della Fiorentina e prelevare Dodò, oppure, a quella del Verona per Belghali. C’è anche l’idea Bellanova, mentre Norton-Cuffy non convince", si legge sul quotidiano.

Vice Dumfries, Inter scarta un nome. “E per l’estate occhio a…”- immagine 3
Getty

"Chivu ha bisogno di un rinforzo perché Henrique, Augusto e Diouf, utilizzati al suo posto non hanno le stesse caratteristiche tecniche dell’esterno. Se l’operazione Palestra non dovesse andare in porto nelle prossime settimane, la trattativa potrebbe riaccendersi in estate", assicura il Messaggero che poi chiosa su Frattesi:

"Se dovesse concretizzarsi il rinforzo in difesa, Chivu potrebbe lasciare partire Frattesi verso Torino. Spalletti lo ha chiesto perché gli manca un centrocampista box to box".

Leggi anche
Sky – Inter, ecco il primo vero obiettivo per la porta: contatti già avviati! 3 nomi per...
Ag. Dragusin: “L’Italia la soluzione migliore. Sull’Inter so una cosa. Chivu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA