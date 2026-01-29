Ivan Perisic spinge per tornare all’Inter e il club nerazzurro ha presentato un’offerta ufficiale in queste ore al PSV: le ultimissime

Ivan Perisic spinge per tornare all’Inter e il club nerazzurro ha presentato un’offerta ufficiale in queste ore al PSV. Ecco le ultimissime da Repubblica sulla trattativa per il ritorno del croato a Milano.

"Il Psv ha deciso di bloccare la cessione di Perisic all’Inter. Il club nerazzurro ha presentato un’offerta ufficiale al club olandese che non ha dato il via libera per concludere la trattativa. Il croato spinge per tornare a Milano e l’Inter spera che la volontà del calciatore possa fare la differenza. Le due squadre torneranno a parlare nelle prossime ore anche se la strada per il ritorno dell’esterno a Milano si fa in salita", si legge sul sito.