Un ritorno di Stefan de Vrij al Feyenoord sembra definitivamente fuori discussione. Il difensore è stato spesso accostato al suo ex club, ma un trasferimento a Rotterdam si scontra con un fermo veto da parte della moglie. Almeno è quello che riporta l'esperto di mercato Mounir Boualin . La moglie del difensore, Doina Turcanu , non è assolutamente entusiasta di una vita in Olanda.

"È ancora fuori discussione. Sua moglie non vuole andare in Olanda. E da uomo, devi ascoltarla, no? All'Inter gli hanno fatto intendere di volergli comunque presentare una nuova offerta di rinnovo, quindi potenzialmente potrebbe rimanere. C'è interesse da parte di un club greco, il Panathinaikos, la squadra in cui gioca anche Tonny Vilhena", osserva Boualin. "Lo hanno già contattato. E ci sono anche alcune trattative in corso in Turchia, dove vari club vedono De Vrij come un giocatore interessante".