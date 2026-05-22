"Un paio di settimane fa eravamo d'accordo su un budget di 40 mln, in realtà il budget dovrebbe essere superiore, diciamo 70 mln. In realtà devi fare tante operazioni perché tanti escono a zero: Acerbi, Darmian, Sommer. Meno Mkhitaryan e De Vrij. Al difensore è stato già proposto un rinnovo di un anno a cifre inferiori, bisogna vedere se accetterà. Stessa cosa Mkhitaryan che è stato chiaro: o va avanti con l'Inter o smette. E poi c'è tutto il resto. Non sai per quali giocatori arriveranno offerte: il primo che mi viene in mente è Dumfries che ha una clausola, dopo il Mondiale possono cambiare tante cose.