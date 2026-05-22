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calciomercato
Biasin: “Ecco il vero budget di Oaktree. Inter ha già scelto il rinforzo per il centrocampo”
Durante la puntata di L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato delle mosse di mercato dell'Inter in estate:
"Un paio di settimane fa eravamo d'accordo su un budget di 40 mln, in realtà il budget dovrebbe essere superiore, diciamo 70 mln. In realtà devi fare tante operazioni perché tanti escono a zero: Acerbi, Darmian, Sommer. Meno Mkhitaryan e De Vrij. Al difensore è stato già proposto un rinnovo di un anno a cifre inferiori, bisogna vedere se accetterà. Stessa cosa Mkhitaryan che è stato chiaro: o va avanti con l'Inter o smette. E poi c'è tutto il resto. Non sai per quali giocatori arriveranno offerte: il primo che mi viene in mente è Dumfries che ha una clausola, dopo il Mondiale possono cambiare tante cose.
L'Inter deve fare ragionamenti su tanti giocatori: Frattesi è in uscita, l'Inter ne ha sempre fatto una valutazione molto alta, dopo questa stagione dovrà abbassare le pretese. In quella zona del campo un ragionamento su chi vorrebbe in quella zona l'Inter lo ha già fatto ed è Curtis Jones, il giocatore ha già detto che sarebbe disponibile a venire a Milano, bisogna passare dal Liverpool e devi fare un'offerta importante.
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