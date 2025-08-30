Anche Skysport ha parlato del trasferimento dell'iraniano nel campionato greco

Anche Gianluca Di Marzio parla di operazione vicina alla chiusura tra Inter Olympiacos per il trasferimento in Grecia di Taremi. L'attaccante è vicino al club greco e mancano solo le firme sui contratti, spiega il giornalista. Il giocatore sta risolvendo gli ultimi dettagli del contratto prima di volare verso la sua nuova avventura.