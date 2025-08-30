FC Inter 1908
Di Marzio – Taremi, mancano solo firme con Olympiacos. Operazione da 10 mln

Anche Skysport ha parlato del trasferimento dell'iraniano nel campionato greco
Eva A. Provenzano
Anche Gianluca Di Marzio parla di operazione vicina alla chiusura tra Inter Olympiacos per il trasferimento in Grecia di Taremi. L'attaccante è vicino al club greco e mancano solo le firme sui contratti, spiega il giornalista. Il giocatore sta risolvendo gli ultimi dettagli del contratto prima di volare verso la sua nuova avventura.

Il club greco ha superato la concorrenza del Lione che nelle ultime ore stava spingendo per prendere l'attaccante iraniano arrivato a Milano un anno fa a parametro zero dal Porto.

"L’operazione, tra risparmio sul contratto e trasferimento, avrà un valore di circa 10 milioni di euro", spiega sul sito l'esperto di mercato di Skysport.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)

