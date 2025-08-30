Taremi ha deciso di accettare la destinazione Olympiacos: arriva la conferma di Pedullà che poi parla anche di Barella e Frattesi

Matteo Pifferi Redattore 30 agosto - 15:11

Il futuro di Taremi è sempre più definito: l'iraniano lascerà l'Inter e andrà all'Olympiacos.

Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, lo ha confermato dando anche le cifre: "Il giro di attaccanti si sta completando perché il signor Taremi ha deciso di accettare la destinazione Olympiacos, è stata una trattativa non lunga, un'operazione da 2-2,5 mln. Per l'Inter resta comunque una minima plusvalenza, è arrivato a zero ed è stata una stagione orribile"

"Ha avuto anche un paio di altre opportunità, ha acceso la luce verde sull'Olympiacos, gli auguriamo che in Grecia possa tornare Taremi, una parvenza di Taremi, a Milano è arrivato forse il cugino che non ha mai giocato a calcio e ci dispiace molto"

"Di Barella non si è più parlato, in chiave mercato, da sei mesi, per fortuna, perché era stato accostato anche lui all'Al Hilal. Di Frattesi non ho alcun tipo di riscontro", ha chiosato poi Pedullà.