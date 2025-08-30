FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Taremi, stagione orribile: comunque plusvalenza Inter. Su Barella e Frattesi…”

calciomercato

Pedullà: “Taremi, stagione orribile: comunque plusvalenza Inter. Su Barella e Frattesi…”

Pedullà: “Taremi, stagione orribile: comunque plusvalenza Inter. Su Barella e Frattesi…” - immagine 1
Taremi ha deciso di accettare la destinazione Olympiacos: arriva la conferma di Pedullà che poi parla anche di Barella e Frattesi
Matteo Pifferi Redattore 

Il futuro di Taremi è sempre più definito: l'iraniano lascerà l'Inter e andrà all'Olympiacos.

Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, lo ha confermato dando anche le cifre: "Il giro di attaccanti si sta completando perché il signor Taremi ha deciso di accettare la destinazione Olympiacos, è stata una trattativa non lunga, un'operazione da 2-2,5 mln. Per l'Inter resta comunque una minima plusvalenza, è arrivato a zero ed è stata una stagione orribile"

Pedullà: “Taremi, stagione orribile: comunque plusvalenza Inter. Su Barella e Frattesi…”- immagine 2

"Ha avuto anche un paio di altre opportunità, ha acceso la luce verde sull'Olympiacos, gli auguriamo che in Grecia possa tornare Taremi, una parvenza di Taremi, a Milano è arrivato forse il cugino che non ha mai giocato a calcio e ci dispiace molto"

Pedullà: “Taremi, stagione orribile: comunque plusvalenza Inter. Su Barella e Frattesi…”- immagine 3
Getty

"Di Barella non si è più parlato, in chiave mercato, da sei mesi, per fortuna, perché era stato accostato anche lui all'Al Hilal. Di Frattesi non ho alcun tipo di riscontro", ha chiosato poi Pedullà.

Leggi anche
Pedullà: “Taremi, stagione orribile: comunque plusvalenza Inter. Su Barella e...
Romano: “Taremi pronto a trasferirsi all’Olympiacos. Ecco quanto riceverà...

© RIPRODUZIONE RISERVATA