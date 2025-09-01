FC Inter 1908
L’Equipe – OM, Benatia da stamane lavora su Pavard. Ecco l’offerta per l’Inter

L’Equipe – OM, Benatia da stamane lavora su Pavard. Ecco l’offerta per l’Inter - immagine 1
Anche il giornale francese parla del difensore nerazzurro e della trattativa che potrebbe portarlo all'Olympique Marsiglia
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"E se fosse lui il difensore che l'Olympique Marsiglia stava cercando?". Con queste parole l'Equipe parla di Benjamin Pavard e del lavoro che l'OM sta facendo per portarlo alla corte di De Zerbi. "Il club era a conoscenza della situazione del francese da diverse settimane (sotto contratto con l'Inter fino al 2028 e con un ingente stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno), ma la dirigenza ha deciso di perseguire questa strada questa mattina", spiega il giornale francese.  

L’Equipe – OM, Benatia da stamane lavora su Pavard. Ecco l’offerta per l’Inter- immagine 2
Getty

"Medhi Benatia è impegnato fin dall'inizio della giornata nel tentativo di mettere a segno un colpo grosso: ingaggiare il difensore campione del Mondo 2018 prima delle 20, quando scadrà il mercato", scrive ancora il quotidiano francese sul suo sito.

L’Equipe – OM, Benatia da stamane lavora su Pavard. Ecco l’offerta per l’Inter- immagine 3
Getty Images

"OM e Inter hanno avviato le trattative per un prestito oneroso con diritto di riscatto di 15 milioni di euro. Questo è un modo per il Marsiglia di trovare una soluzione per l'ingaggio dell'ex giocatore del Bayern Monaco. A dimostrazione che l'affare sta procedendo, l'Inter ha già trovato un sostituto per il francese: Manuel Akanji è in arrivo dal City", conclude l'articolo.

(Fonte: lequipe.fr)

