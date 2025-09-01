"E se fosse lui il difensore che l'Olympique Marsiglia stava cercando?". Con queste parole l'Equipe parla di Benjamin Pavard e del lavoro che l'OM sta facendo per portarlo alla corte di De Zerbi. "Il club era a conoscenza della situazione del francese da diverse settimane (sotto contratto con l'Inter fino al 2028 e con un ingente stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno), ma la dirigenza ha deciso di perseguire questa strada questa mattina", spiega il giornale francese.