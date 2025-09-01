"E se fosse lui il difensore che l'Olympique Marsiglia stava cercando?". Con queste parole l'Equipe parla di Benjamin Pavard e del lavoro che l'OM sta facendo per portarlo alla corte di De Zerbi. "Il club era a conoscenza della situazione del francese da diverse settimane (sotto contratto con l'Inter fino al 2028 e con un ingente stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno), ma la dirigenza ha deciso di perseguire questa strada questa mattina", spiega il giornale francese.
L’Equipe – OM, Benatia da stamane lavora su Pavard. Ecco l’offerta per l’Inter
Anche il giornale francese parla del difensore nerazzurro e della trattativa che potrebbe portarlo all'Olympique Marsiglia
"Medhi Benatia è impegnato fin dall'inizio della giornata nel tentativo di mettere a segno un colpo grosso: ingaggiare il difensore campione del Mondo 2018 prima delle 20, quando scadrà il mercato", scrive ancora il quotidiano francese sul suo sito.
"OM e Inter hanno avviato le trattative per un prestito oneroso con diritto di riscatto di 15 milioni di euro. Questo è un modo per il Marsiglia di trovare una soluzione per l'ingaggio dell'ex giocatore del Bayern Monaco. A dimostrazione che l'affare sta procedendo, l'Inter ha già trovato un sostituto per il francese: Manuel Akanji è in arrivo dal City", conclude l'articolo.
