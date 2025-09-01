Romano: “Pavard, offerta del Marsiglia. Trattative in corso”

L'Olympique Marsiglia ha un'offerta ufficiale per Benjamin Pavard. Lo ha spiegato Fabrizio Romano sottolineando che il difensore potrebbe lasciare l'Inter con l'arrivo di Manuel Akanji, nazionale svizzero del City, al club nerazzurro.
Il giornalista ha parlato del francese e della possibilità che lasci l'Inter che ha ormai chiiuso l'accordo per Manuel Akanji
"Prestito fino a giugno 2026 con opzione di acquisto e copertura dello stipendio. Trattative in corso. La decisione spetta all'Inter", ha aggiunto il giornalista. Riflessione in corso in casa Inter a poche ore dalla chiusura del mercato.
