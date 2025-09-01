FC Inter 1908
calciomercato

Mentre i nerazzurri chiudono per Akanji, infatti, il difensore francese, come scrive Gianluca Di Marzio, ha aperto al passaggio all'OM
Benjamin Pavard si avvicina all'addio all'Inter e al trasferimento al Marsiglia. Mentre i nerazzurri chiudono per Akanji, infatti, il difensore francese, come scrive Gianluca Di Marzio, ha aperto al passaggio all'OM.

Scrive il giornalista di Sky Sport:

"Inter, Pavard apre al Marsiglia: si tratta sullo stipendio. L'operazione si può concludere anche in prestito".

