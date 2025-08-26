Gaetano Oristanio è pronto a tornare in Serie A dopo la retrocessione col Venezia della passata stagione. Come riportato da Mediaset, è fatta per il suo passaggio al Parma.
Oristanio al Parma, diritto di riscatto a 8 mln. L’Inter ha percentuale sulla rivendita del…
Gaetano Oristanio è pronto a tornare in Serie A con la maglia del Parma: l'Inter ha una percentuale sulla rivendita del giocatore
Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni per Oristanio, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.
Potrà incassare anche l'Inter da questa operazione: i nerazzurri hanno infatti il 30% sulla futura rivendita di Oristanio. In caso di cessione a titolo definitivo al Parma, l'Inter dunque incasserà circa 2,4 milioni di euro.
