Gaetano Oristanio è pronto a tornare in Serie A con la maglia del Parma: l'Inter ha una percentuale sulla rivendita del giocatore
Gaetano Oristanio è pronto a tornare in Serie A dopo la retrocessione col Venezia della passata stagione. Come riportato da Mediaset, è fatta per il suo passaggio al Parma.

Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni per Oristanio, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.

Potrà incassare anche l'Inter da questa operazione: i nerazzurri hanno infatti il 30% sulla futura rivendita di Oristanio. In caso di cessione a titolo definitivo al Parma, l'Inter dunque incasserà circa 2,4 milioni di euro.

