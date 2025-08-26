Aggiornamenti importanti su Mehdi Taremi da Matteo Moretto. Queste le ultimissime sull’attaccante, in uscita dall’Inter in questi ultimi giorni di mercato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Taremi fuori dai piani, contatti col Sassuolo ma serve suo ok. Da qui a fine mercato…”
calciomercato
Moretto: “Taremi fuori dai piani, contatti col Sassuolo ma serve suo ok. Da qui a fine mercato…”
Aggiornamenti importanti su Mehdi Taremi da Matteo Moretto: queste le ultimissime sull’attaccante, in uscita dall’Inter
“Vi ho raccontato della richiesta di informazioni del PSV per Taremi, attraverso gli agenti. Vi confermo anche che il Sassuolo sta provando a capire la fattibilità economica dell’operazione. Le società sono in contatto costantemente per capire questa possibilità.
Serve anche l’ok del giocatore, ma ci sono stati contatti tra le parti. Taremi è fuori dal progetto Inter, dalla lista Serie A: dovrà trovare una sistemazione per il futuro da qui alla fine del mercato”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA