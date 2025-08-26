FC Inter 1908
calciomercato

Moretto: “Taremi fuori dai piani, contatti col Sassuolo ma serve suo ok. Da qui a fine mercato…”

Aggiornamenti importanti su Mehdi Taremi da Matteo Moretto: queste le ultimissime sull’attaccante, in uscita dall’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter Taremi
Aggiornamenti importanti su Mehdi Taremi da Matteo Moretto. Queste le ultimissime sull’attaccante, in uscita dall’Inter in questi ultimi giorni di mercato.

Vi ho raccontato della richiesta di informazioni del PSV per Taremi, attraverso gli agenti. Vi confermo anche che il Sassuolo sta provando a capire la fattibilità economica dell’operazione. Le società sono in contatto costantemente per capire questa possibilità.

Serve anche l’ok del giocatore, ma ci sono stati contatti tra le parti. Taremi è fuori dal progetto Inter, dalla lista Serie A: dovrà trovare una sistemazione per il futuro da qui alla fine del mercato”.

