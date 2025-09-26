Tra campo e mercato, l'Inter è concentrata sul presente ma sta lavorando anche al futuro: ecco un osservato speciale in Serie A

Alessandro Cosattini Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 13:32)

L’Inter sabato alle ore 20.45 giocherà in trasferta a Cagliari per la 5a giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu cerca i primi 3 punti del campionato in trasferta dopo i 6 ottenuti a San Siro contro Torino e Sassuolo. E in Sardegna ci sarà anche un grande osservato speciale in chiave mercato.

Chivu stesso e i dirigenti nerazzurri monitoreranno con attenzione la prestazione di Elia Caprile, portiere titolare della squadra ora allenata da Fabio Pisacane. Classe 2001, si sta mettendo in mostra con la maglia del Cagliari dallo scorso gennaio, quando è arrivato dal Napoli, dove era il vice di Meret.

Caprile è stato acquistato a titolo definitivo per 8 milioni dalla società sarda e ora il valore di mercato è decisamente cresciuto. Tanti i rumors sull’estremo difensore, accostato appunto anche all’Inter visto che il contratto di Yann Sommer è in scadenza al 30 giugno 2026. La sfida di sabato sarà un test importante anche per il portiere. Tra campo e mercato, l'Inter è pronta a visionarlo da vicino. Intanto nella prossima sfida di campionato, poi chissà se anche in altre occasioni.