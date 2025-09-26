FC Inter 1908
mercato inter Romano e il nome per l'attacco Inter: "Una delle alternative a Lookman era…"

Romano e il nome per l’attacco Inter: “Una delle alternative a Lookman era…”

L’Inter è stata vicina all’acquisto di Ademola Lookman, ma c'erano anche dei nomi alternativi: il retroscena di Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini 

Getty Images

L’Inter è stata vicina all’acquisto di Ademola Lookman, ma alla fine l’attaccante è rimasto a Bergamo e l’attacco di Cristian Chivu è rimasto invariato.

Inter

Lautaro Martinez e Thuram i titolari, Pio Esposito e Bonny alle loro spalle. Ma Lookman non era l’unica pista per l’attacco.

Inter Chivu
Getty Images

“Christopher Nkunku è sempre stata una delle alternative a Lookman, poi il club nerazzurro ha fatto altre scelte”, ha spiegato su YouTube l’esperto di mercato internazionale.

