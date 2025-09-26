L’Inter l’11 aprile scorso ha ufficializzato il rinnovo di Pio Esposito fino al 2030. Il gioiello nerazzurro è l'uomo del momento, ma quanto guadagna Pio Esposito dopo il prolungamento?
Esposito blindato fino al 2030 dall'Inter, ma quanto guadagna? Ecco lo stipendio di Pio
Esposito blindato fino al 2030 dall’Inter, ma quanto guadagna? Ecco lo stipendio di Pio
L’Inter l’11 aprile scorso ha ufficializzato il rinnovo di Pio Esposito fino al 2030: ecco lo stipendio del gioiello nerazzurro
Pio ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza prevista per giugno 2030; ingaggio aumentato rispetto a quello che percepiva, il nuovo stipendio sfora il milione di euro andando leggermente oltre coi bonus.
