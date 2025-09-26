FC Inter 1908
Esposito blindato fino al 2030 dall’Inter, ma quanto guadagna? Ecco lo stipendio di Pio

L’Inter l’11 aprile scorso ha ufficializzato il rinnovo di Pio Esposito fino al 2030: ecco lo stipendio del gioiello nerazzurro
L’Inter l’11 aprile scorso ha ufficializzato il rinnovo di Pio Esposito fino al 2030. Il gioiello nerazzurro è l'uomo del momento, ma quanto guadagna Pio Esposito dopo il prolungamento?

Pio ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza prevista per giugno 2030; ingaggio aumentato rispetto a quello che percepiva, il nuovo stipendio sfora il milione di euro andando leggermente oltre coi bonus.

