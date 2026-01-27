FC Inter 1908
calciomercato

UFFICIALE – Inter, Palacios ceduto all’Estudiantes: il comunicato del club nerazzurro

Marco Macca
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto all'Estudiantes di Palacios.

Ecco la nota del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tiago Tomás Palacios al Club Estudiantes de La Plata. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo temporaneo fino a gennaio 2027 con diritto di opzione in favore del club argentino".

