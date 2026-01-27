Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto all'Estudiantes di Palacios.
UFFICIALE – Inter, Palacios ceduto all’Estudiantes: il comunicato del club nerazzurro
Ecco la nota del club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tiago Tomás Palacios al Club Estudiantes de La Plata. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo temporaneo fino a gennaio 2027 con diritto di opzione in favore del club argentino".
(Fonte: inter.it)
