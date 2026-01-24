Tomas Palacios riparte dall'Argentina e proprio dal suo Paese arrivano conferme su un suo trasferimento nel mercato di gennaio. Il giornalista esperto di mercato Cesar Luis Merlo conferma quanto riportanto in Italia da Skysport.
Palacios in partenza, in Argentina confermano: “C’è l’accordo con lui e l’Inter”
Anche il giornalista argentino Cesar Merlo conferma la partenza del difensore che al club nerazzurro non ha trovato lo spazio desiderato
"Tomás Palacios è il nuovo rinforzo dell'Estudiantes (LP). C'è già l'accordo con il difensore e con l'Inter per un prestito di un anno con opzione di acquisto", ha scritto il giornalista su Twitter. Il difensore all'Inter non è riuscito a trovare lo spazio atteso. Un anno fa il prestito al Monza e in estate il mancato passaggio al Santos. Ha recuperato di recente da uno strappo che si era procurato mesi fa e ora è pronto per una nuova avventura.
