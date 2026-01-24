"Tomás Palacios è il nuovo rinforzo dell'Estudiantes (LP). C'è già l'accordo con il difensore e con l'Inter per un prestito di un anno con opzione di acquisto", ha scritto il giornalista su Twitter. Il difensore all'Inter non è riuscito a trovare lo spazio atteso. Un anno fa il prestito al Monza e in estate il mancato passaggio al Santos. Ha recuperato di recente da uno strappo che si era procurato mesi fa e ora è pronto per una nuova avventura.