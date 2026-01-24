Ormai non è un mistero: Guglielmo Vicario è uno dei nomi che l'Inter segue da vicino per il dopo Sommer. Lo ha confermato anche Fabrizio Romano su Youtube: "Nonostante stiano uscendo tanti nomi per la porta dell'Inter, noi teniamo quello di Vicario "

Interviene poi Matteo Moretto: "Vicario è il primissimo nome, è il nome che convince di più per caratteristiche, nazionalità, conoscenza del campionato e progetto per il futuro. Vicario ha già avuto contatti con i compagni della Nazionale, ha già detto sì, ha già aperto ampiamente alla possibilità di andare all'Inter, ad oggi direi che Vicario è in una posizione alta in questa short-list"