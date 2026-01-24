Ormai non è un mistero: Guglielmo Vicario è uno dei nomi che l'Inter segue da vicino per il dopo Sommer. Lo ha confermato anche Fabrizio Romano su Youtube: "Nonostante stiano uscendo tanti nomi per la porta dell'Inter, noi teniamo quello di Vicario"
Romano e Moretto: “Apertura totale di Vicario all’Inter! E con Ausilio…”
Interviene poi Matteo Moretto: "Vicario è il primissimo nome, è il nome che convince di più per caratteristiche, nazionalità, conoscenza del campionato e progetto per il futuro. Vicario ha già avuto contatti con i compagni della Nazionale, ha già detto sì, ha già aperto ampiamente alla possibilità di andare all'Inter, ad oggi direi che Vicario è in una posizione alta in questa short-list"
Romano, poi, chiosa così: "Per l'Inter diventa una priorità, Sommer lascerà a fine stagione. Vicario è stato un pallino di Ausilio già quando l'Inter cercava il sostituto di Onana. Non è arrivato all'Inter per una questione di tempi, l'idea del portiere è di tornare in Italia vista la situazione complicata, anche in termini di classifica, del Tottenham"
