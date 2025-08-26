Arrivano conferme anche dall'Italia. Da Skysport, come scritto in Argentina e pure in Brasile, arriva la notizia sulla cessione del difensore dell'Inter, Tomas Palacios al Santos. La formula della cessione è prestito con diritto di riscatto, come riportato dal canale satellitare.
Sky – Inter, fatta per la cessione di Palacios al Santos
Il difensore argentino, che era arrivato all'Inter nella scorsa stagione ed era andato in prestito al Monza per sei mesi, andrà a giocare in Brasile
Tra oggi e domani, hanno aggiunto in una delle sessioni di calciomercato della televisione, il ragazzo partirà per il Brasile per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del club brasiliano.
(Fonte: SS24)
