L'Inter saluta Denzel Dumfries . L'esterno olandese può ormai considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club di Florentino Perez pagherà la clausola del giocatore mettendo a segno il secondo colpo (Konaté) nel giro di pochi giorni. L'Inter intanto ha individuato in Marco Palestra il sostituto perfetto di Dumfries. "L’Inter è da tempo impegnata in discussioni sotto traccia con l’Atalanta, club con cui i rapporti si possono considerare ormai definitivamente ricuciti dopo lo strappo registrato con il caso Lookman. Palestra dovrebbe diventare, per il bilancio della società di Viale della Liberazione, quello che sarebbe dovuto essere il nigeriano: un nuovo colpo da oltre 40 milioni di euro", sottolinea Tuttosport .

"A Bergamo è già piovuta un'offerta dal Newcastle, che sogna il binomio azzurro con Sandro Tonali ed è pronto ad arrivare a 50 milioni. Proprio i compagni di spogliatoio in Nazionale, in realtà, rappresentano un potenziale assist all’Inter: sulle rive del Tyne c’è l’ex Milan, ma ad Appiano Gentile Palestra troverebbe una piccola colonia di azzurri, il cui pressing non lo lascia certo indifferente. Lo zoccolo duro tanto decantato nella Milano nerazzurra può aiutare. È un fattore, per quanto non sufficiente, che l’Inter può sfruttare a proprio vantaggio".

"La sfida alla Premier, infatti, potrebbe vedere l'Inter fronteggiare non solo il Newcastle, bensì il nuovo Manchester City di Enzo Maresca. Per ora, dall’Etihad non sono partite offensive concrete, ma Palestra piace parecchio e il City è una di quelle big che, tra denari e dimensione sportiva, sarebbero difficili da battere. È per questo che l’Inter, impegnata anche su altri tavoli - passi avanti per chiudere con l’Udinese per Oumar Solet, mentre c’è ancora da lavorare nella trattativa con il Liverpool per Curtis Jones -, ha bisogno di muoversi d’anticipo e mettere a disposizione di Chivu una nuova freccia azzurra sulla destra".