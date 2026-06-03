Nel suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così del futuro di Marco Palestra, obiettivo di mercato dell'Inter

Marco Astori Redattore 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 11:16)

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Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così del futuro di Marco Palestra, obiettivo di mercato dell'Inter: "Il prezzo a casa mia lo faccio io. È un po’ questo il senso del discorso per Marco Palestra, gioiello 2005 in uscita dall’Atalanta dopo la straordinaria stagione in prestito a Cagliari. Si può disquisire oppure non essere d’accordo, ma per l’Atalanta la tariffa è di 50 milioni più bonus.

Chi conosce bene le cose della Dea, ha già incassato la sentenza: sotto il numero 5 non si scende. Pertanto, si possono fare disquisizioni su 40 o 45 più bonus, ma il rischio è quello di ripetere la telenovela già andata in onda per Ademola Lookman. L’Inter non è interessata, di più: ha inquadrato Palestra come il perfetto erede di Dumfries, inutile dire “può arrivare a prescindere” perché significa che sei disposto a cedere il tuo pilastro olandese, altrimenti non metteresti in preventivo una spesa così importante.

Il problema è soltanto uno: siccome il tuo interlocutore non fa sconti, mi permetto di consigliare una strategia. Meglio presentare la cifra richiesta, in caso contrario virare su altri obiettivi. Se il tuo interlocutore lo consoci bene e sai che non cambia idea sulla valutazione, il tormentone avrebbe solo l’effetto di una perdita di tempo. Vedremo. Di sicuro Palestra ha altri corteggiatori, svelata la pista Manchester City, non si possono escludere altre pretendenti in Premier. Ma il cartello in casa Atalanta è esposto: la prima cifra deve partire dal numero 5…".