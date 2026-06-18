Gianni Visnadi ha parlato di due temi di grande attualità in casa Inter. Il primo riguarda l'obiettivo principale di mercato, Marco Palestra , e la valutazione che ne fa l' Atalanta : "L' Atalanta è libera di chiedere quello che vuole per Palestra , anche 70. Poi se trova qualcuno che glieli da ha ragione. Secondo me la valutazione è alta. Non perché ha giocato un campionato solo, ma perché sono cifre che non condivido. Sono fuori controllo. Però il prezzo lo fa il mercato. Se l'Atalanta troverà una squadra che le darà questa cifra avrà avuto ragione".

"Provedel? L'Inter ha dei dubbi su Pep Martinez. Non è stato testato quest'anno. Non sa se Pep è in grado di reggere il ruolo con l'addio di Sommer. Il ruolo è pesante. Provedel è un portiere di esperienza e che ha giocato anche a livello internazionale con la Lazio. Parte per fare il secondo perché è quello che arriva dopo, secondo me sono gerarchie che si possono ancora modificare. Bisognerà vedere se Martinez risponde Tutte le volte che ha giocato Martinez, ha giocato bene. Però non ha mai giocato partite vere con continuità", ha aggiunto Gianni Visnadi a proposito dell'operazione di mercato che sta per portare Provedel in nerazzurro.