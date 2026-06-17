E poi calciomercato.com fa altri due nomi di possibili esuberi. “Infine un discorso a parte lo meritano Andy Diouf e Luis Henrique. I due acquisti estivi della sessione 2025 non hanno brillato a Milano e per entrambi si prospetta una stagione da comprimario. Il francese, pagato 20 milioni dal Lens può avere un futuro da esterno nel 3-5-2 e non da centrocampista centrale (ruolo sovraffollato), ma ha anche tanto mercato sebbene non a cifre monstre rispetto a quelle pagate dai nerazzurri. Il brasiliano, in attesa dell'esito delle trattative per Palestra e Cambiaso, è in stand by, ma le richieste avute dalla Premier nel corso dell'annata, a cifre superiori ai 30 milioni di euro, potrebbero spingere l'Inter verso un addio.