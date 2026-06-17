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Inter, ecco il tesoretto per il mercato! Possono arrivare 100 milioni da questi 6 esuberi

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Possono arrivare 100 milioni di euro da 6 esuberi: così l'Inter può avere un tesoretto molto importante da reinvestire sul mercato
Alessandro Cosattini Redattore 

Cristian Chivu è stato chiarissimo con la dirigenza dell’Inter: servono rinforzi di altissimo livello per migliorare la rosa nerazzurra. Si proverà a vincere ancora lo scudetto, ma il grande sogno si chiama Champions League. Per il mercato estivo, molto passerà anche dalla cessione degli esuberi e secondo calciomercato.com l’Inter può arrivare a un tesoretto vicino ai 100 milioni di euro.

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Inter, ecco il tesoretto per il mercato! Possono arrivare 100 milioni da questi 6 esuberi- immagine 2
Getty Images

- 30 milioni di euro circa da Davide Frattesi, che interessa a Juventus e Nottingham Forest;

- 10/15 milioni di euro da Benjamin Pavard, non riscattato dal Marsiglia;

- 10/15 milioni di euro da Kristjan Asllani, non riscattato dal Besiktas;

- 7,5 milioni di euro incassati dalla cessione al Pisa di Ebenezer Akinsanmiro (da capire se verrà contro-riscattato).

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E poi calciomercato.com fa altri due nomi di possibili esuberi. “Infine un discorso a parte lo meritano Andy Diouf e Luis Henrique. I due acquisti estivi della sessione 2025 non hanno brillato a Milano e per entrambi si prospetta una stagione da comprimario. Il francese, pagato 20 milioni dal Lens può avere un futuro da esterno nel 3-5-2 e non da centrocampista centrale (ruolo sovraffollato), ma ha anche tanto mercato sebbene non a cifre monstre rispetto a quelle pagate dai nerazzurri. Il brasiliano, in attesa dell'esito delle trattative per Palestra e Cambiaso, è in stand by, ma le richieste avute dalla Premier nel corso dell'annata, a cifre superiori ai 30 milioni di euro, potrebbero spingere l'Inter verso un addio.

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Se tutte queste operazioni in uscita dovessero andare in porto allora l'Inter avrebbe sì fra le mani un tesoretto di tutto rispetto che sfiorerebbe i 100 milioni di euro. A questo vanno poi sommati i 20 milioni che saranno incassati per Dumfries e i 50 stanziati da Oaktree per fare mercato. Marotta, Ausilio e Baccin avrebbero quindi alto margine di manovra, ma cedere, si sa, è tutt'altro che semplice in questo mercato”, si legge.

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