Cristian Chivu è stato chiarissimo con la dirigenza dell’Inter: servono rinforzi di altissimo livello per migliorare la rosa nerazzurra. Si proverà a vincere ancora lo scudetto, ma il grande sogno si chiama Champions League. Per il mercato estivo, molto passerà anche dalla cessione degli esuberi e secondo calciomercato.com l’Inter può arrivare a un tesoretto vicino ai 100 milioni di euro.
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Inter, ecco il tesoretto per il mercato! Possono arrivare 100 milioni da questi 6 esuberi
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- 30 milioni di euro circa da Davide Frattesi, che interessa a Juventus e Nottingham Forest;
- 10/15 milioni di euro da Benjamin Pavard, non riscattato dal Marsiglia;
- 10/15 milioni di euro da Kristjan Asllani, non riscattato dal Besiktas;
- 7,5 milioni di euro incassati dalla cessione al Pisa di Ebenezer Akinsanmiro (da capire se verrà contro-riscattato).
E poi calciomercato.com fa altri due nomi di possibili esuberi. “Infine un discorso a parte lo meritano Andy Diouf e Luis Henrique. I due acquisti estivi della sessione 2025 non hanno brillato a Milano e per entrambi si prospetta una stagione da comprimario. Il francese, pagato 20 milioni dal Lens può avere un futuro da esterno nel 3-5-2 e non da centrocampista centrale (ruolo sovraffollato), ma ha anche tanto mercato sebbene non a cifre monstre rispetto a quelle pagate dai nerazzurri. Il brasiliano, in attesa dell'esito delle trattative per Palestra e Cambiaso, è in stand by, ma le richieste avute dalla Premier nel corso dell'annata, a cifre superiori ai 30 milioni di euro, potrebbero spingere l'Inter verso un addio.
Se tutte queste operazioni in uscita dovessero andare in porto allora l'Inter avrebbe sì fra le mani un tesoretto di tutto rispetto che sfiorerebbe i 100 milioni di euro. A questo vanno poi sommati i 20 milioni che saranno incassati per Dumfries e i 50 stanziati da Oaktree per fare mercato. Marotta, Ausilio e Baccin avrebbero quindi alto margine di manovra, ma cedere, si sa, è tutt'altro che semplice in questo mercato”, si legge.
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