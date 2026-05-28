La dirigenza bergamasca vorrebbe provare a trattenerlo e spara alto con la valutazione, ma molto passerà dal giudizio di Maurizio Sarri, destinato a sedersi sulla panchina orobica. Così scrive Il Giorno: "Fondamentali poi per il gioco di Sarri saranno i laterali come Zappacosta, Zalewski, Bernasconi e soprattutto Marco Palestra, il gioiello del vivaio rientrato dal prestito al Cagliari.

Sul ventunenne laterale di Buccinasco, valutato 50 milioni, ci sono le attenzioni dell'Inter, ma la dirigenza atalantina al momento non sarebbe intenzionata a cedere il talento del 2005, se non di fronte a un'offerta irrinunciabile. Sarà uno dei primi nodi da sciogliere per la nuova coppia Giuntoli-Sarri: il parere del tecnico toscano sarà fondamentale a riguardo".