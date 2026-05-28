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Palestra, l’Atalanta non intende cedere: sarà fondamentale il giudizio di Sarri

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L'esterno classe 2005, dopo l'ottima stagione in prestito con il Cagliari, farà ritorno a Bergamo in attesa di novità
Fabio Alampi Redattore 

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Marco Palestra rimane uno dei primi nomi sulla lista dei desideri dell'Inter: l'esterno classe 2005, dopo l'ottima stagione in prestito con il Cagliari, ha fatto ritorno all'Atalanta, ma le voci di mercato che lo riguardano non si placano.

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La dirigenza bergamasca vorrebbe provare a trattenerlo e spara alto con la valutazione, ma molto passerà dal giudizio di Maurizio Sarri, destinato a sedersi sulla panchina orobica. Così scrive Il Giorno: "Fondamentali poi per il gioco di Sarri saranno i laterali come Zappacosta, Zalewski, Bernasconi e soprattutto Marco Palestra, il gioiello del vivaio rientrato dal prestito al Cagliari.

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Sul ventunenne laterale di Buccinasco, valutato 50 milioni, ci sono le attenzioni dell'Inter, ma la dirigenza atalantina al momento non sarebbe intenzionata a cedere il talento del 2005, se non di fronte a un'offerta irrinunciabile. Sarà uno dei primi nodi da sciogliere per la nuova coppia Giuntoli-Sarri: il parere del tecnico toscano sarà fondamentale a riguardo".

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