E' notizia di queste ore l'inserimento forte del Chelsea nella trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Fabrizio Romano ha fatto il punto

Marco Macca Redattore 23 giugno - 20:54

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E' notizia di queste ore l'inserimento forte del Chelsea nella trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su YouTube:

"C'è stato l'incontro tra l'Inter e Alessandro Lucci, agente di Palestra. C'è sicuramente la voglia dei nerazzurri di accelerare e dell'Atalanta di provare a trovare una soluzione. L'incontro, però, non ha portato una chiusura. Non è stato l'incontro della fumata bianca. Il giocatore ha ribadito la sua preferenza verso i nerazzurri, ma nel pomeriggio si è manifestata la volontà del Chelsea di provare a entrare nell'operazione".

"I Blues stavano provando più del Manchester City, nei giorni scorsi, a capire come inserirsi: c'è l'apprezzamento di Xabi Alonso, c'è l'ok della dirigenza. Tutti allineati sul discorso Palestra: non è l'unico nome sulla destra, ma il Chelsea si è fatto sentire con l'Atalanta. Sapendo che la preferenza del calciatore è per l'Inter, ha scelto l'altra strada: si è presentato dall'Atalanta e ha comunicato ai bergamaschi la possibilità di fare un'offerta più alta rispetto a quella dell'Inter, a sfondare il muro dei 50 milioni fissi più bonus".

"Il Chelsea, dunque, è pronto ad andare pesante e a offrire al giocatore quasi il doppio rispetto a quanto offre l'Inter. I Blues hanno chiesto informazioni anche per Wesley, ma la Roma non ha intenzione di venderlo, ha alzato un muro con Gasperini e D'Amico. I giallorossi non hanno fatto un prezzo, vogliono trattenerlo. Per Palestra, invece, è fondamentale specificare che il giocatore continua a dare precedenza all'Inter, vuole andare in nerazzurro. Ora sta all'Inter chiudere".