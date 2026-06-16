“Non solo Manchester City, anche il Chelsea ha chiesto informazioni all’entourage di Marco Palestra. La volontà del calciatore e dell’entourage è però di rispettare l’impegno con l’Inter, la sua priorità è aspettare che Inter e Atalanta possano raggiungere un’intesa nei prossimi giorni. Anche se Man City e Chelsea sono interessate al giocatore”.