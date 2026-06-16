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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Man City e Chelsea su Palestra, ma lui chiaro: aspetta l’Inter. È la sua priorità”
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Di Marzio: “Man City e Chelsea su Palestra, ma lui chiaro: aspetta l’Inter. È la sua priorità”
Marco Palestra è il primo nome sulla lista dell'Inter per il dopo Denzel Dumfries: le ultimissime di Gianluca Di Marzio
Marco Palestra è il primo nome sulla lista dell'Inter per il dopo Denzel Dumfries. Così Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha aggiornato sul futuro dell'esterno italiano:
“Non solo Manchester City, anche il Chelsea ha chiesto informazioni all’entourage di Marco Palestra. La volontà del calciatore e dell’entourage è però di rispettare l’impegno con l’Inter, la sua priorità è aspettare che Inter e Atalanta possano raggiungere un’intesa nei prossimi giorni. Anche se Man City e Chelsea sono interessate al giocatore”.
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