I nomi sulla lista dell'Inter sono noti da tempo : per la porta il preferito è Ivan Provedel, per la difesa è Oumar Solet. Due trattative già ben impostate, ma non ancora concluse: per questo motivo la dirigenza nerazzurra è al lavoro con Lazio e Udinese per definire gli ultimi dettagli. Così scrive Tuttosport: "A meno di due settimane dall'apertura ufficiale del calciomercato estivo, prevista il 29 giugno, i nerazzurri si sono portati avanti su diversi fronti, senza però concludere ancora alcuna operazione, al netto della ricompra di Aleksandar Stankovic.

Un paio di situazioni sono abbastanza definite: per Ivan Provedel vanno limati dei dettagli, relativi sia al contratto del portiere italiano sia alla valutazione della Lazio, che non ha ancora annunciato l'arrivo di Gennaro Gattuso in panchina ed è alle prese con i limiti al mercato. Anche Oumar Solet è abbastanza vicino: con l'Udinese ballano pochi milioni di differenza, a 20 più bonus si può chiudere, e il difensore francese - il cui entourage è oltreoceano in questi giorni - aspetta solo il sì definitivo".