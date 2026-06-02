L'Inter è in pressing, ma per portarsi a casa Marco Palestra dovrà fronteggiare un'agguerrita concorrenza. Il Giorno oggi in edicola fa il punto

L'Inter è in pressing, ma per portarsi a casa Marco Palestra dovrà fronteggiare un'agguerrita concorrenza. Il Giorno oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo il futuro dell'esterno di proprietà dell'Atalanta:

"La valutazione di Marco è più vicina ai cinquanta che ai quaranta milioni. Per altro, sul laterale c’è anche l’interesse del Como, per non dire di squadre di Premier".

"Ma l’Inter rappresenta la prima opzione per il giocatore. I nerazzurri stanno anche sondando Solet dell’Udinese e Ndicka della Roma per mantenere ad alto livello un reparto che vedrà salutare Acerbi, Darmian e forse De Vrij".