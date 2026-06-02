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Giorno: “Palestra, c’è anche il Como. Occhio alla Premier, ma la priorità di Marco è l’Inter”

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L'Inter è in pressing, ma per portarsi a casa Marco Palestra dovrà fronteggiare un'agguerrita concorrenza. Il Giorno oggi in edicola fa il punto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter è in pressing, ma per portarsi a casa Marco Palestra dovrà fronteggiare un'agguerrita concorrenza. Il Giorno oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo il futuro dell'esterno di proprietà dell'Atalanta:

Giorno: “Palestra, c’è anche il Como. Occhio alla Premier, ma la priorità di Marco è l’Inter”- immagine 2

"La valutazione di Marco è più vicina ai cinquanta che ai quaranta milioni. Per altro, sul laterale c’è anche l’interesse del Como, per non dire di squadre di Premier".

Giorno: “Palestra, c’è anche il Como. Occhio alla Premier, ma la priorità di Marco è l’Inter”- immagine 3

"Ma l’Inter rappresenta la prima opzione per il giocatore. I nerazzurri stanno anche sondando Solet dell’Udinese e Ndicka della Roma per mantenere ad alto livello un reparto che vedrà salutare Acerbi, Darmian e forse De Vrij".

(Fonte: Il Giorno)

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