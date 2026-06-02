"L’interesse per il laterale olandese dell’Inter è legato a un punto preciso del contratto che lo lega ai nerazzurri: dall’1 al 31 di luglio Dumfries si libera dietro il pagamento di una clausola di circa 25 milioni di euro. Vale solo nel mese di luglio. In caso di interesse prima o dopo bisogna trattare con l’Inter. Dumfries ha compiuto 30 anni il 18 aprile, è costato 12 milioni di euro e nelle ultime 3 stagioni non ha mai superato le 20 presenze da titolare in campionato.

Per l’Inter i 25 milioni della clausola di luglio sono considerati sufficienti, e forse si può fare lo stesso discorso per i possibili acquirenti. Un anno fa si era parlato di Barcellona, ora tocca al Real Madrid", spiega La Gazzetta dello Sport che sottolinea come Alexander Arnold abbia deluso le aspettative e proprio per questo il Real stia cercando un esterno con Dumfries e Petro Porro tra i nomi più caldi.