Per profilo, potenzialità e prospettive, Oaktree era disposta ad andare oltre per Marco Palestra e a fare una sorta di eccezione

Marco Macca Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 09:46)

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Per profilo, potenzialità e prospettive, Oaktree era disposta ad andare oltre per Marco Palestra e a fare una sorta di eccezione alle trattative solite e ai budget stanziati di consueto sul mercato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, la storia non si ripeterà per Khalaili:

"Del resto, cinquanta milioni erano stati stanziati per Palestra, che rappresentava un’eccezione rispetto alle operazioni standard circoscritte da Oaktree. Per l’esterno israeliano, invece, sembra difficile che possano essere fatte concessioni particolari. È ritenuto un profilo con grandi potenzialità, ha già “assaggiato” la Champions con riscontri positivi, ma deve essere ancora testato e verificato nel calcio italiano".

"Significa che l’affare dovrà ricalcare sostanzialmente quello messo in piedi poco meno di un anno fa con il Marsiglia per Luis Henrique, costato ventitré milioni più bonus. Spingersi oltre probabilmente diventerebbe un rischio troppo elevato".

(Fonte: Corriere dello Sport)