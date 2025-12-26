FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato mercato inter Palestra già a gennaio all’Inter? Cosa risulta a Sky sulla pista di mercato

Palestra già a gennaio all’Inter? Cosa risulta a Sky sulla pista di mercato

Marco Palestra già a gennaio all'Inter dopo il grave infortunio di Denzel Dumfries? Ecco cosa risulta a Sky Sport
Marco Palestra già a gennaio all'Inter dopo il grave infortunio di Denzel Dumfries? Sky Sport prova a rispondere a questa domanda in chiave mercato e fa il punto sulla situazione.

Sta stupendo tutti nel Cagliari, ma il suo cartellino è dell'Atalanta, che lo ha cresciuto fin da ragazzino. Ma come stanno le cose strettamente sul piano del mercato?

Va detto, innanzitutto, che la sua valutazione attuale è molto alta e, logicamente, piace a tanti. Al momento Palestra è un giocatore molto difficile da acquistare a gennaio, ma l'Inter ha proprio in quella zona di campo (la fascia destra) un grande punto di domanda. Non tanto nell'immediato (anche se l'infortunio terrà out Dumfries per due o tre mesi), quanto in prospettiva, visto che l'olandese ha una clausola molto bassa che varrà dal primo al quindici luglio. Resterà? In caso di partenza Marco Palestra potrebbe diventare il nome cerchiato in rosso sull'agenda nerazzurra”, si legge.

