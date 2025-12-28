FC Inter 1908
Percassi: “Palestra via a gennaio? Di concreto non c’è nulla ma verificheremo se…”

Ecco le parole di Percassi ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Atalanta-Inter, big-match della 17° giornata
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Inter, Luca Percassi ha parlato così:

"Rimpianto di non aver preso Palladino prima? No, il calcio è fatto di scelte. C'è stato un momento della stagione in cui con Juric avevamo bisogno di entusiasmo, Palladino l'ha portato, siamo contenti e consapevoli che dobbiamo lavorare e migliorare ancora. Ha una grande responsabilità, deve continuare a fare il bene dell'Atalanta"

"In Champions siamo super protagonisti, il cammino dell'Atalanta è eccezionale, in campionato siamo altalenanti. L'obiettivo è sempre fare il meglio per la società facendo investimenti, mantenere l'Atalanta in certe zone di classifica non è facile, è sempre complicato perché c'è tanta competizione, la rosa però ha qualità importanti, dobbiamo continuare così migliorando il rendimento in campionato, è la cosa più importante"

"Impossibile che Palestra lasci Cagliari già a gennaio? Non è un tema all'ordine del giorno, la cosa più importante è vedere Palestra, un ragazzo cresciuto sin da piccolo nel nostro settore giovanile, dimostrare ciò che può fare. E' normale che sia appetito per l'età e per cosa sta dimostrando, se si dovesse verificare qualcosa di concreto lo verificheremo. Di concreto non c'è nulla, siamo contenti del suo percorso di crescita, esalta al meglio il percorso di ragazzi che crescono nell'Atalanta e fanno bene, è un esempio"

