Sky – Mercato, c’è la fila per Topalovic in Serie A e B. Ma l’Inter vorrebbe…

Il futuro di Topalovic è ancora tutto da scrivere. Il classe 2006, protagonista all'ultima giornata con l'assist per Diouf, è molto richiesto

Il futuro di Luka Topalovic è ancora tutto da scrivere. Il classe 2006, protagonista all'ultima giornata con l'assist per Diouf, è molto richiesto. Ma l'Inter non ha ancora preso una decisione.