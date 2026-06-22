Il futuro di Luka Topalovic è ancora tutto da scrivere. Il classe 2006, protagonista all'ultima giornata con l'assist per Diouf, è molto richiesto. Ma l'Inter non ha ancora preso una decisione.
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Sky – Mercato, c’è la fila per Topalovic in Serie A e B. Ma l’Inter vorrebbe…
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"Il club nerazzurro vorrebbe tenerlo anche in ottica liste UEFA, ma insieme all’entourage del giocatore si sta valutando quale possa essere il percorso migliore per la sua crescita. Tra le ipotesi c’è anche quella di un prestito con diritto, soluzione che permetterebbe a Topalovic di trovare più spazio e continuità in un contesto adatto alla sua valorizzazione.
Sul centrocampista sloveno hanno già mostrato interesse diversi club tra Serie A e Serie B. Una situazione che, al momento, resta in fase di valutazione: se ne riparlerà in maniera più concreta tra una decina di giorni, quando l’Inter e l’entourage del giocatore inizieranno a definire con maggiore chiarezza il futuro del classe 2006"
(Fonte Sky Sport)
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