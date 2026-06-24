Palestra, l’Inter rompe i rapporti con l’Atalanta? Moretto: “Inesistente è…”

Dopo Lookman, anche Palestra. E' evidente che ci sia un grosso problema, quando al tavolo delle trattative siedono Inter e Atalanta

Dopo Lookman, anche Palestra. E' evidente che ci sia un grosso problema, quando al tavolo delle trattative siedono Inter e Atalanta. Una situazione che non si ripeterà mai più? E' quello che sembra lasciar intendere Matteo Moretto, che parla di rapporti compromessi tra i due club.