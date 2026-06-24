Dopo Lookman, anche Palestra. E' evidente che ci sia un grosso problema, quando al tavolo delle trattative siedono Inter e Atalanta. Una situazione che non si ripeterà mai più? E' quello che sembra lasciar intendere Matteo Moretto, che parla di rapporti compromessi tra i due club.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Palestra, l’Inter rompe i rapporti con l’Atalanta? Moretto: “Inesistente è…”
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Palestra, l’Inter rompe i rapporti con l’Atalanta? Moretto: “Inesistente è…”
Dopo Lookman, anche Palestra. E' evidente che ci sia un grosso problema, quando al tavolo delle trattative siedono Inter e Atalanta
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"Marco Palestra al Chelsea. Tutto definito tra le parti. Nella tarda serata di ieri nuova call tra il ragazzo e Xabi Alonso: l’allenatore spagnolo gli promesso un ruolo centrale all’interno del progetto.
Nel corso della giornata di oggi il calciatore organizzerà la sua partenza per Londra. Dialogo Inter-Atalanta, inesistente", sottolinea Moretto.
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