"Marotta, Ausilio e Baccin invece lavoreranno già da oggi per ripartire forte alla ricerca di un'alternativa da garantire prima possibile a Cristian Chivu. Non è la prima volta che si trovano a fronteggiare un imprevisto e già in passato ne sono usciti brillantemente. Tra i nomi che circolano, potrebbe ad esempio prendere quota la candidatura di Andrea Cambiaso, che rimane in uscita dalla Juventus e già in passato era stato vicino ai nerazzurri. Ma non è l'unico nome", sottolinea il Corriere dello Sport.