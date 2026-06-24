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CdS – Inter, ora cambia il mercato: Marotta e Ausilio lavorano al piano B. E occhio a Nico Paz
Sfumato Palestra la dirigenza dell'Inter lavorerà per cercare di trovare un'alternativa a destra. Può cambiare il mercato dei nerazzurri, avendo ora a disposizione 50 mln da investire.
"Marotta, Ausilio e Baccin invece lavoreranno già da oggi per ripartire forte alla ricerca di un'alternativa da garantire prima possibile a Cristian Chivu. Non è la prima volta che si trovano a fronteggiare un imprevisto e già in passato ne sono usciti brillantemente. Tra i nomi che circolano, potrebbe ad esempio prendere quota la candidatura di Andrea Cambiaso, che rimane in uscita dalla Juventus e già in passato era stato vicino ai nerazzurri. Ma non è l'unico nome", sottolinea il Corriere dello Sport.
"Più in generale, in viale della Liberazione dovranno rimodulare la strategia di mercato. A questo punto, tra le varie cose da tenere in considerazione, potrebbe esserci più margine economico per lavorare al grande sogno che porta al nome di Nico Paz. Tutto rimane subordinato all'esito dell'incontro tra Ludi del Como e i vertici del Real Madrid in programma domani, ma i nerazzurri sono alla finestra. E la loro presenza, tramontato l'affare Palestra, potrebbe essere ancora più ingombrante per Fabregas", aggiunge il quotidiano.
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