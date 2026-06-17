Salutato Denzel Dumfries, passato al Real Madrid, l'Inter ha ancora la fascia destra vacante. Il nome in cima al taccuino della dirigenza è quello di Marco Palestra , ma la trattativa con l'Atalanta non è per niente facile.

"L’Inter insomma continuerà a fare di tutto pur di prenderlo e di accontentare la Dea, bottega cara e che proprio coi nerazzurri ha quel precedente dell’affare-telenovela Ademola Lookman dell’anno scorso che tuttavia non scoraggia nessuno a Milano. Almeno non adesso. Anche perché l’esterno di Buccinasco (9 chilometri dal centro del capoluogo lombardo) ha messo in cima alle sue preferenze proprio i nerazzurri, convinto che il salto migliore in questo momento della sua carriera sia, anch’esso, azzurro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.