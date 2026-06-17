"Palestra prenotato. L'Inter avanza. Dopo il City il terzino stoppa ancora la Premier League: no al Chelsea, ha scelto Chivu". Così il Corriere dello Sport in prima pagina parla del giocatore nel mirino nerazzurro e si sofferma sulla volontà del calciatore di rimanere in Serie A anche la prossima stagione dopo quella in prestito al Cagliari che lo ha lanciato e gli ha permesso di attirare l'interesse di grandi club compresi appunto City e Chelsea.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter CdS – Inter, Palestra prenotato: no al Chelsea, ha scelto Chivu. Marotta e Ausilio…
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CdS – Inter, Palestra prenotato: no al Chelsea, ha scelto Chivu. Marotta e Ausilio…
Stando alla prima pagina del quotidiano sportivo il giocatore avrebbe dato la sua priorità al club nerazzurro rispetto alle proposte arrivate dalla Premier
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Il club londinese - spiega ancora in prima pagina il quotidiano sportivo - ha fatto un sondaggio per il calciatore che piacerebbe a Xabi Alonso ma avrebbe ribadito che la sua priorità è proprio l'Inter. "Anche Maresca si è arreso e ha virato su Malo Gusto. Marotta e Ausilio cercano l'accordo con l'Atalanta", conclude il quotidiano in copertina.
(Fonte: CdS)
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