"Palestra prenotato. L'Inter avanza. Dopo il City il terzino stoppa ancora la Premier League: no al Chelsea , ha scelto Chivu ". Così il Corriere dello Sport in prima pagina parla del giocatore nel mirino nerazzurro e si sofferma sulla volontà del calciatore di rimanere in Serie A anche la prossima stagione dopo quella in prestito al Cagliari che lo ha lanciato e gli ha permesso di attirare l'interesse di grandi club compresi appunto City e Chelsea.

Il club londinese - spiega ancora in prima pagina il quotidiano sportivo - ha fatto un sondaggio per il calciatore che piacerebbe a Xabi Alonso ma avrebbe ribadito che la sua priorità è proprio l'Inter. "Anche Maresca si è arreso e ha virato su Malo Gusto. Marotta e Ausilio cercano l'accordo con l'Atalanta", conclude il quotidiano in copertina.