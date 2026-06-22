Il calciatore ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo per un contratto di un anno del club nerazzurro e ha deciso di provare una nuova avventura

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 12:24)

Stefan De Vrij saluta l'Inter. Il difensore olandese è atteso in Grecia per firmare il contratto che lo legherà al Panathinaikos per le prossime due stagioni. Lo scrive SportMediaset sottolineando quindi che il calciatore sta per iniziare una nuova avventura.

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Era ormai nota la decisione del difensore nerazzurro di lasciare l'Inter nonostante una proposta di rinnovo per un anno di contratto. Il giocatore, che è in scadenza a giugno 2026 e si è fatto male nell'ultima gara della stagione e non è stato alla fine convocato per i Mondiali da Koeman, ha deciso che vuole provare una nuova avventura, più stabile evidentemente vista la durata del contratto che si appresta a firmare, dove poter avere più spazio.

All'Inter dal 2018, Stephan è stato un punto fermo della difesa nerazzurra anche negli ultimi tempi quando è partito dalla panchina. All'Inter ha vinto tre scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

(Fonte: SM)