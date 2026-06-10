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Sky – Palestra, disponibilità Atalanta a trattare. La cifra a cui può arrivare l’Inter

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L'Inter si muove su più fronti, ma il primo obiettivo è l'erede di Dumfries. Il primo nome continua a essere Palestra dell'Atalanta
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter si muove su più fronti, ma il primo obiettivo è l'erede di Dumfries. Il primo nome continua a essere Palestra dell'Atalanta, queste le ultime secondo Sky Sport:

"Non ci sono novità su Palestra, fase di standby. L'Atalanta chiede 50 + bonus, l'Inter non è arrivata a più di 40+bonus, potrebbe arrivare a 45. La distanza va in qualche modo colmata. C'è disponibilità dell'Atalanta a trattare con l'Inter e a lasciare andare Palestra. C'è la volontà di Palestra di salire un gradino, ma nel nostro campionato. C'è anche l'attenzione di squadre straniere, come il Manchester City, che potrebbero entrare in scena. 

Inter Palestra
Foto figc.it

Provedel, ci aspettiamo incontro con entourage per capire come arrivare alla definizione. Bisognerà capire che tipo di indennizzo chiederà la Lazio

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