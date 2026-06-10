L'Inter si muove su più fronti, ma il primo obiettivo è l'erede di Dumfries. Il primo nome continua a essere Palestra dell'Atalanta

L'Inter si muove su più fronti, ma il primo obiettivo è l'erede di Dumfries. Il primo nome continua a essere Palestra dell'Atalanta, queste le ultime secondo Sky Sport:

"Non ci sono novità su Palestra, fase di standby. L'Atalanta chiede 50 + bonus, l'Inter non è arrivata a più di 40+bonus, potrebbe arrivare a 45. La distanza va in qualche modo colmata. C'è disponibilità dell'Atalanta a trattare con l'Inter e a lasciare andare Palestra. C'è la volontà di Palestra di salire un gradino, ma nel nostro campionato. C'è anche l'attenzione di squadre straniere, come il Manchester City, che potrebbero entrare in scena.