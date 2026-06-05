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fcinter1908 calciomercato mercato inter Callegari: “Palestra costa tanto? Ecco come si arriva a quella cifra. C’è il passato che…”

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Callegari: “Palestra costa tanto? Ecco come si arriva a quella cifra. C’è il passato che…”

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Il giornalista ha parlato del primo obiettivo nerazzurro per la fascia destra dopo l'addio di Dumfries
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

55-60 mln. Di questa cifra si parla ormai da giorni rispetto al valore del cartellino di Marco Palestra. Il calciatore piace molto all'Inter: è la priorità del club nerazzurro. A SportMediaset, Massimo Callegari ha spiegato perché il giocatore costa così tanto.

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«Capiamo perché ha questa quotazione di mercato. Perché è un giovane italiano e la base dell'Inter italiana è considerata importantissima dalla dirigenza nerazzurra e dell'allenatore. Poi il ruolo. Un ruolo fondamentale per lo sviluppo del gioco della squadra nerazzurra, per l'importanza che ha avuto Dumfries che è stato uno dei migliori marcatori ed assist man della squadra, determinante, quando non c'è stato in questa stagione per infortunio è mancato e quanto poi è stato decisivo nella fase finale del campionato», ha detto.

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«Poca concorrenza a livello nazionale e internazionale. Abbiamo visto quanta difficoltà ha avuto Alexander-Arnold al Real, sarà sostituito da Dumfries, ha perso addirittura i Mondiali, il Liverpool non è riuscito a trovare un sostituto specializzato. Il City gioca con centrocampisti per caratteristiche che in rosa non c'erano. È un ruolo in cui ci sono giocatori giovani di così grande prospettiva e l'Inter se riuscisse a fare questo investimento ha il passato a farla ben sperare perché tanti calciatori, come Dumfries e Zielinski, sono migliorati e si sono completati. Quindi tra qualche anno Palestra potrebbe valere ancora di più», ha concluso il giornalista.

(Fonte: SM)

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