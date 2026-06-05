I parametri zero sono da sempre una specialità di Beppe Marotta , che nella sua carriera da dirigente ha sempre avuto un occhio di riguardo per questo tipo di calciatori. Le idee di mercato dell'Inter sembrano andare in direzione diversa quest'anno, ma La Gazzetta dello Sport ha deciso di consigliare un calciatore in scadenza ai nerazzurri per la prossima stagione: "Lo stesso Marotta, durante i festeggiamenti per lo scudetto appena conquistato, è stato chiarissimo nell’illustrare le strategie nerazzurre. “Vogliamo giovani magari italiani, accanto però a stranieri che possano portare nuove energie e mentalità vincente”.

E, a pensarci bene, un giocatore così si è appena liberato a parametro zero, è in attesa di decidere il proprio futuro e rappresenterebbe - nell’ambito di questa capacità di intercettare gli svincolati più adatti - la classica ciliegina su una torta già molto gustosa. Il riferimento è a Bernardo Silva che ha tanti pretendenti, ma ha rimandato a fine Mondiale la scelta finale. Lo avrebbe voluto la Juve, ma la mancata partecipazione alla Champions ha raffreddato la pista. Lo vuole il Barcellona, ma la parola fine, come detto, non è stata ancora scritta. Certo è che per l’Inter e per Chivu rappresenterebbe il profilo perfetto. Un giocatore nel pieno della maturità, 31 anni, ma non all’ultimo sprint della carriera. Un vincente, per restare alla caratteristica tanto a cuore a Marotta, che nel Manchester City ha rappresentato sempre un riferimento.