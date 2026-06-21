Dopo settimane di stallo, la trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra ha subito un'accelerata importante negli ultimi giorni

Gianni Pampinella Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 09:46)

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L'Inter sta per mettere a segno il colpo più importante. Dopo settimane di stallo, la trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra ha subito un'accelerata importante negli ultimi giorni. Il club di Viale della Liberazione ha alzato la sua offerta a 45 milioni più 5 di bonus avvicinandosi alle richieste dei bergamaschi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il dialogo tra le parti è destinato a rinnovarsi a stretto giro, nel tentativo di arrivare ad azzerare definitivamente la distanza tra domanda e offerta.

"Beppe Marotta si sposterà in giornata a Roma, dove domani sono in programma le elezioni del nuovo presidente federale. Stesso programma anche per Luca Percassi e diversi altri rappresentanti dei vari club di Serie A. Già stasera a cena potrebbe quindi esserci un nuovo contatto tra i nerazzurri di Milano e quelli di Bergamo, destinato però in ogni caso a rimanere interlocutorio".

"Per affrontare i dettagli della questione, infatti, bisognerà attendere i primi giorni della nuova settimana, quando il tavolo del confronto tornerà a ospitare anche i rispettivi uomini mercato, Piero Ausilio da un lato e Cristiano Giuntoli dall’altro. L’inserimento di una contropartita e di una percentuale sulla futura rivendita potrebbero essere la doppia chiave per arrivare alla fumata bianca. Il ragazzo, forte già di una stretta di mano tra il suo procuratore e i Campioni d’Italia, attende con fiducia che il telefono squilli per catapultarsi a Milano per le visite mediche e la firma sul quinquennale da poco meno di 3 milioni".

(Corriere dello Sport)