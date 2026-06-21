Quelli che stanno per arrivare saranno giorni molto importanti per il futuro di Nico Paz. La permanenza del centrocampista a Como sembrava solo una formalità, invece è cambiato tutto in poco tempo. Il motivo? Le resistenze che arrivano da Madrid che hanno messo il Como davanti a due opzioni: riprendere subito l'argentino per 10 milioni, oppure, se volete trattenerlo, pagate 60 milioni per il cartellino, con, al massimo, la recompra a nostro favore per 80.