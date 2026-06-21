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Nico Paz-Inter, servirà il via libera di Oaktree e non solo. Occhio a queste due variabili

Nico Paz-Inter, servirà il via libera di Oaktree e non solo. Occhio a queste due variabili - immagine 1
Con molta probabilità il centrocampista argentino tornerà a Madrid. Inter pronta ad affondare il colpo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nico Paz
Getty Images

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Quelli che stanno per arrivare saranno giorni molto importanti per il futuro di Nico Paz. La permanenza del centrocampista a Como sembrava solo una formalità, invece è cambiato tutto in poco tempo. Il motivo? Le resistenze che arrivano da Madrid che hanno messo il Como davanti a due opzioni: riprendere subito l'argentino per 10 milioni, oppure, se volete trattenerlo, pagate 60 milioni per il cartellino, con, al massimo, la recompra a nostro favore per 80.

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In questa situazione di stallo è pronta a inserirsi l'Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ovviamente servirà il via libera di Oaktree per affrontare un’operazione del genere. "Oltre ad una campagna vendite consistente, a cominciare da Frattesi, passando per uno tra Luis Henrique, fino ad arrivare alle variabili Stankovic jr e Bonny".

(Corriere dello Sport)

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