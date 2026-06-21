Sull'Inter per Palestra si lavora per chiudere. Su Curtis Jones il discorso è diverso, su Curtis Jones c'è ancora della strada da fare con il Liverpool, perché non si è mosso nulla da fine maggio. La distanza rimane, al di là dei contatti che continuano con gli agenti, con chi si occupa dell'operazione, ma la distanza rimane, l'Inter parte da 20 mentre il Liverpool sotto i 30 più rivendita, bonus e discorsi vari, non si muove, quindi al momento il discorso Curtis Jones rimane una priorità per l'Inter centrocampo, ma è comunque un discorso bloccato sul prezzo. Non è che lunedì arriva Palestra e martedì arriva Curtis Jones, questo è bene chiarirlo, perché c'è ancora tanta strada da fare prima di vedere Curtis Jones a Milano. Per Curtis Jones c'è ancora strada da fare, che non vuole essere un messaggio negativo, ma realista, cioè c'è ancora da trattare con Liverpool. Ad oggi serve pazienza.