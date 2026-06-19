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Inter, richieste per uno dei campioni U18: interessi dalla Serie B per Lissi
Il terzino destro classe 2008 è stato uno dei punti di forza della formazione di Fautario che ha appena vinto lo scudetto di categoria
L'Inter U18, dopo la vittoria dello scudetto di categoria, ha potuto mettere ulteriormente in vetrina alcuni dei propri talenti cresciuti nel settore giovanile.
Alcuni di loro sono finiti nei radar di alcuni club che potrebbero garantire loro l'inserimento immediato in Prima Squadra, cosa che in nerazzurro sarebbe molto più complicata. Uno di loro è Thomas Lissi, terzino destro classe 2008: secondo gianlucadimarzio.com, il giocatore (sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2028) sarebbe finito nel mirino di diverse società di Serie B.
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