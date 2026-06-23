Il Chelsea si è inserito in maniera forte e prepotente per Marco Palestra, fino a qualche ora fa promesso sposo dell'Inter

Marco Macca Redattore 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 21:20)

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Il Chelsea si è inserito in maniera forte e prepotente per Marco Palestra, fino a qualche ora fa promesso sposo dell'Inter. Come riferisce Sportitalia, infatti, il club inglese, tra parte fissa e bonus, è pronto a sfondare il muro dei 60 milioni di euro per il calciatore. Ecco le ultime indiscrezioni:

"Palestra vuole l'Inter, i nerazzurri non rilanceranno l'offerta del Chelsea. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime 48 ore, non credo si andrà oltre. All'Atalanta sono arrivate due offerte da 58 milioni più 5 di bonus da Newcastle e Chelsea. A quelle cifre l'Inter non arriva e non intende giocare al rialzo, l'Atalanta dal canto suo sa che Palestra vuole andare all'Inter".

"I nerazzurri, comunque, non hanno intenzione di partecipare ad aste. Non diciamo ai tifosi dell'Inter di scordarsi di Palestra, ma il Chelsea è vicinissimo. Ha offerto al giocatore un contratto da 4.2 milioni più bonus contro i 2.5 offerti dall'Inter".

(Fonte: Sportitalia)