A oggi l'Inter da quanto ci risulta è arrivata a cifra complessiva, pacchetto, di 45 mln di euro. L'Inter si spinge a 45 mln complessivi tra parte fissa e bonus. Con la disponibilità manifestata all'Atalanta di parlare anche di Matteo Cocchi, rappresentato dagli stessi agenti. Discorso che si può mettere in piedi dipende da Atalanta. L'Inter ci tiene a chiarirlo: non sta buttando Cocchi sul tavolo come semplice contropartita, per l'Inter è un ragazzo di potenziale. Se se ne può parlare se ne parlerà con l'Atalanta, ma non è un nome da buttare semplicemente sul tavolo.