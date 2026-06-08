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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Palestra, l’Inter ritiene 45 mln un’offerta adeguata: c’è distanza con l’Atalanta
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Sky – Palestra, l’Inter ritiene 45 mln un’offerta adeguata: c’è distanza con l’Atalanta
Durante Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative dell'Inter
Durante Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative dell'Inter:
Mentre prosegue la trattativa per l'arrivo a Milano di Ivan Provedel, è in fase di stallo quella per portare all'Inter Marco Palestra. C'è infatti ancora distanza tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta dell'Atalanta. Come già raccontato, la proposta è di 45 milioni di euro, che l'Inter ritiene adeguata. La valutazione che l'Atalanta fa del terzino classe 2005 però è ancora più alta e per questo ora l'operazione è in standby.
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