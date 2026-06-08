FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Palestra, l’Inter ritiene 45 mln un’offerta adeguata: c’è distanza con l’Atalanta

calciomercato

Sky – Palestra, l’Inter ritiene 45 mln un’offerta adeguata: c’è distanza con l’Atalanta

Sky – Palestra, l’Inter ritiene 45 mln un’offerta adeguata: c’è distanza con l’Atalanta - immagine 1
Durante Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative dell'Inter:

Sky – Palestra, l’Inter ritiene 45 mln un’offerta adeguata: c’è distanza con l’Atalanta- immagine 2
Getty Images

Mentre prosegue la trattativa per l'arrivo a Milano di Ivan Provedel, è in fase di stallo quella per portare all'Inter Marco Palestra. C'è infatti ancora distanza tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta dell'Atalanta. Come già raccontato, la proposta è di 45 milioni di euro, che l'Inter ritiene adeguata. La valutazione che l'Atalanta fa del terzino classe 2005 però è ancora più alta e per questo ora l'operazione è in standby.

Leggi anche
Pedullà – Palestra, l’Atalanta vuole 50 + 5: non c’è niente da trattare. Non...
Sportitalia – Inter, c’è l’alternativa a Palestra. Arriverebbe con uno scambio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA