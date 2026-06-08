Mentre prosegue la trattativa per l'arrivo a Milano di Ivan Provedel, è in fase di stallo quella per portare all'Inter Marco Palestra. C'è infatti ancora distanza tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta dell'Atalanta. Come già raccontato, la proposta è di 45 milioni di euro, che l'Inter ritiene adeguata. La valutazione che l'Atalanta fa del terzino classe 2005 però è ancora più alta e per questo ora l'operazione è in standby.